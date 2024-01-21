شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.4 % اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 12003 نقطة، وبتداولات بلغت 6.550 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 278.189 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.015 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 127 شركة

ارتفعت أسهم 127 شركة بنهاية تداولات اليوم الأحد، فيما انخفضت 95، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، وجمجوم فارما، وتكوين، وسال، وشمس، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أسمنت الرياض، والحفر العربية، ورعاية، ومجموعة صافولا، والصقر للتأمين، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 24809 نقطة، وبتداولات بلغت 28.897 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 1.823 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 47.161 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.