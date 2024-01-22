شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو.. ارتفاع الدولار واليورو مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 10 كوبيكات ليصل إلى 88.3 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم, بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وصعد سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 15.25 كوبيك ليصل إلى 96.35 روبل.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 0.85 كوبيك ليصل إلى 12.22 روبل.

