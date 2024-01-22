بداية التعاملات.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين، حيث تراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وخلال تعاملات أمس الأحد، ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 110 جنيهات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2366 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3030 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3535 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4040 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2022 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 7.3 دولار بنسبة 0.36%، مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.