شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد بريقه مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تلاشي توقعات المتعاملين باقتراب خفض أسعار الفائدة، كما فقد الملاذ الآمن جاذبيته مع تحسن شهية المخاطرة قبل بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية واجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2022.28 دولار للأوقية بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 2023.80 دولار. أسعار الذهب اليوم وتلاشت توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في مارس، مما وضع على ما يبدو سقفا لأسعار الذهب.

وقال محللون: إن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط -خاصة حول الشحن في البحر الأحمر- تدعم بقاء الذهب فوق 2015 دولارا.

ودعمت الأسهم اليابانية العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية لترتفع اليوم الاثنين، إذ غذت الضجة حول الذكاء الاصطناعي أسهم قطاع التكنولوجيا قبل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية المهمة ونتائج الشركات.

وتراجعت ملاذات آمنة أخرى، وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا، في حين هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أكثر من شهر إلى 4.1148 %.

وهبط الذهب نحو 1 % الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع، بعد أن قال مسؤولون بالاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة 132 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كانوا يتوقعون قبل أسبوعين خفضها 150 نقطة أساس، وفقا لتطبيق آي.آر.بي.آر لاحتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 22.18 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 896.27 دولار والبلاديوم 0.8 % إلى 938.70 دولار.

