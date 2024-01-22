غرفة جازان تُنظّم ورشة عمل عن “تعزيز الحماية والتعديات السلوكية في بيئة العمل”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

تنظم غرفة جازان‬ بعد غدٍ، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الحماية والتعديات السلوكية في بيئة العمل”، وذلك بمقر الغرفة في مدينة جيزان.

وتتناول الورشة العديد من المحاور حول ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، من أجل بيئة عمل آمنة.

وتستهدف ورشة العمل، رؤساء مجالس إدارة الشركات، وملاك القطاع الخاص، والمديرين التنفيذيين، ومديري الموارد البشرية، وموظفي القطاع الخاص.