الاقتصاد

غرفة جازان تُنظّم ورشة عمل عن “تعزيز الحماية والتعديات السلوكية في بيئة العمل”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

تنظم غرفة جازان‬ بعد غدٍ، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الحماية والتعديات السلوكية في بيئة العمل”، وذلك بمقر الغرفة في مدينة جيزان.

وتتناول الورشة العديد من المحاور حول ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، من أجل بيئة عمل آمنة.
وتستهدف ورشة العمل، رؤساء مجالس إدارة الشركات، وملاك القطاع الخاص، والمديرين التنفيذيين، ومديري الموارد البشرية، وموظفي القطاع الخاص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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