شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات الرئيسية تواصل ارتفاعها الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 18 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.979 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 16.6 مليار جنيه. ارتفاع المؤشر الرئيسي وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.19% ليبلغ مستوى 29050.33 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.12% 12 ليبلغ مستوى 6485.85 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 0.14%إلى قيمته ليبلغ مستوى 9255.9 نقطة.