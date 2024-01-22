sirar by stc توفر حلولا أمنية لحماية أنظمة شبكة «سار»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة sirar by stc التابعة لمجموعة stc، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الخطوط الحديدية السعودية (سار) المالك والمشغل لشبكات الخطوط الحديدية بالمملكة، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير أمن تقنية المعلومات والابتكار التقني.

وأوضحت مجموعة stc أن هذه الاتفاقية تمتد على مدار 3 سنوات، حيث ستوفر sirar by stc، المتخصصة في خدمات الأمن السيبراني الشاملة، حلولا أمنية متقدمة لحماية أنظمة تقنية المعلومات لشبكة الخطوط الحديدية لـ»سار»، وذلك بهدف ضمان سلامة وأمن خدمات السفر والشحن التي تقدمها الشركة عبر أنحاء المملكة.

وأشارت المجموعة إلى أنها ستعمل على دعم هذا التحالف الذي يعكس التعاون الوثيق بين الطرفين، ويمثل خطوة استراتيجية في سبيل تعزيز الخبرات الوطنية في مجال أمن تقنية المعلومات ضمن قطاعات البنية التحتية الأساسية.

وتعكس الاتفاقية الالتزام طويل الأمد لدعم الشبكة في مجال الابتكار الرقمي كأحد العوامل المساهمة في ضمان عمل منظومة السكك الحديدية في المملكة، وفقا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة، فيما ستمهد هذه الاتفاقية الطريق نحو مزيد من جهود التعاون والشراكة بين القطاعين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في المجالات التقنية.

كما تعكس هذه الاتفاقية التزام مجموعة stc والخطوط الحديدية السعودية (سار) بدعم خدمات الاتصال الآمن وتعزيز الترابط بين مختلف مسارات السكك الحديدية في المملكة.

وتواصل stc دورها الريادي في تعزيز الابتكار ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يساهم في تأمين مستقبل واعد يعزز من مكانة المملكة في المجال التقني.

اتفاقية شراكة استراتيجية بين:

sirar by stc التابعة لمجموعة stc

الخطوط الحديدية السعودية (سار)

مدة الاتفاقية 3 سنوات

تتضمن: