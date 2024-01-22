تطوير صناعة نحل العسل بمنطقة مكة بالتعاون مع «الفاو»

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وأوضح الخليف خلال لقائه وفد منظمة الفاو أمس، أن فرع الوزارة بمكة يسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير تربية النحل بالمملكة من خلال توفير خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات التي تصيب طوائف النحل، والتوصية بطرق المكافحة لمساعدة مربي النحل على تحسين أداء الطوائف وكذلك تحقيق عوائد اقتصادية أعلى وتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة عبر العيادات المتنقلة.
وأكد أن الفرع يعمل على تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة، عبر إطلاق مبادرات مع الجهات ذات العلاقة تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق مع النحالين النموذجيين وفنيي النحل على المستوى الميداني بالمنطقة.
خطط منظمة الفاو لمنطقة مكة:
- نشر تقنيات تربية النحل الحديثة من خلال النحالين النموذجيين بالمنطقة.
- تقييم حالة طوائف النحل وتقديم المشورة الفنية لمربي النحل النموذجيين.
- إدارة الندرة لمربي النحل النموذجيين خلال فترة الشتاء.
- تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة.
رؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة:
- تطوير تربية النحل بالمملكة.
- توفير خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات.
- تحسين أداء طوائف النحل.
- تقديم خدمات للنحالين عبر العيادات المتنقلة.
- نشر الطرق الحديثة في تربية النحل.
- رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية.
- تحسين الجودة.
- تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.
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