شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 0.22 % والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

أسهم التكنولوجيا

الدمام - شريف احمد - سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفاعا بواقع 10.73 نقطة أو 0.22 بالمئة ليغلق عند 4850.54 نقطة.في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 49.32 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 15360.27 نقطة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 141.30 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 38005.10 نقطة.وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي.وجاء بعد أن عززت أسهم التكنولوجيا المكاسب في الآونة الأخيرة.في حين يترقب المستثمرون تقارير الشركات للحصول على مؤشرات عن توقعات الأرباح هذا العام.

ومع بداية عام 2024 انخفضت الأسهم الأميركية بصورة ملحوظة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% ليغلق الأسبوع الأول من العام على 4697.24 نقطة.

أسواق الأوراق المالية في وول ستريت

لكن رغم هذا التراجع ما يزال المستثمرون يدرسون احتمالات تحقيق أسواق الأوراق المالية في وول ستريت لقفزات كبيرة خلال العام الجاري على غرار أدائها القياسي العام الماضي، وفق ماذكر موقع "تيكر نيوز" العالمي.

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وارتفع المؤشر بنسبة 31.3% عن أدنى مستوى إغلاق له في 12 أكتوبر 2022 عند 3577.03 بينما انخفض بنسبة 2% عن أعلى مستوى إغلاق قياسي في 3 يناير 2022 عند 4796.56.



وأثار الأسبوع المتراجع للأسهم قلق المستثمرين وفي ذلك قال إد يارديني الخبير الاستراتيجي في وول ستريت: "إن هذه الحالة مثيرة للقلق خلال رحلة معاودة الأسهم رحلتها في الارتفاع مجددًا".