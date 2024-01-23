أمانة الرياض راعيًا لمنتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك أمانة منطقة الرياض في منتدى مستقبل العقار بنسخته الثالثة، كراعٍ للحدث الذي تستضيفه العاصمة تحت شعار “قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، خلال الفترة من 22 حتى 24 يناير 2024م.

ويشهد المنتدى مشاركة 300 متحدثًا يمثلون 85 دولة، فيما يبلغ عدد جلساته 30 جلسة، إلى جانب 25 ورشة عمل، وتتركز أبرز محاوره في الابتكار والتطور الذي يشهده القطاع، ودوره في تحسين جودة الحياة.

وتأتي مشاركة أمانة منطقة الرياض في منتدى مستقبل العقار، في ظل ما يشكله القطاع العقاري من أهمية اقتصادية للمدن، حيث يعد أحد مكامن قوتها، ومن مصادر تنميتها.

وتسهم أمانة منطقة الرياض بشكل مباشر في النمو العقاري للعاصمة، نظير جهودها في تعزيز المعروض، واعتمادها آليات تركز على سرعة اعتماد المخططات وجودتها.