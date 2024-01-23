شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم التكنولوجيا.. والحكومة الأمريكية تنجو من الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع أسهم آبل بنسبة 3.3% بعد أن رفع بنك أوف أمريكا تصنيف أسهم الشركة، متوقعاً زيادة بأكثر من 20% في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وشهد عملاق التكنولوجيا أفضل جلسة له منذ 5 مايو 2023. فيما ارتفعت أسهم صندوق إس بي دي آر لقطاع التكنولوجيا بنسبة 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفعت بالأمس أسهم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، التي تعتبر أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، بنسبة 9.8% بعد الإعلان عن إيرادات وأرباح تجاوزت التوقعات في الربع الرابع من عام 2023. مشروع قانون وأقر الكونجرس الأمريكي، وفقاً لبلومبرغ، مشروع قانون مؤقت للإنفاق لمنع الإيقاف الجزئي للخدمات الحكومية نهاية هذا الأسبوع.

وسيمول مشروع القانون الجديد بعض الوكالات الحكومية حتى 1 مارس وغيرها من الوكالات حتى 8 مارس، وهي الوكالات التي ستنفد أموالها بحلول 19 يناير اليابان تسجل أعلى معدل للتضخم

أظهر أحدث البيانات المتعلقة بالتضخم، والتي أعلنت عنها الحكومة اليابانية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في البلاد في عام 2023 ارتفع بنسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أعلى زيادة منذ عام 1982، فيما يعد ارتفاع تكاليف الغذاء وتراجع سعر الين يجعل الواردات أكثر تكلفة.

وكان مؤشر أسعار المستهلك في اليابان قد ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كان المؤشر أقل من 2.5% في نوفمبر، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الحادي والعشرين على التوالي طلبات البطالة وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن طلبات البطالة الأولية بلغت 187,000 في الأسبوع المنتهي في 13 يناير 2024.

وتشير البيانات المذكورة أعلاه إلى تراجع بمقدار 16000 مقارنة بالبيانات السابقة، كما أنها أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين المشاركين في استطلاع داو جونز البالغة 208000 طلب.

ووفقا للتقرير الصادر عن "سي بي تي ماركتس" يشعر المستثمرون بالقلق من أن سوق العمل المزدهر، إلى جانب الإنفاق الاستهلاكي القوي، قد يعني أن التخفيضات التي سيقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ستكون أقل مما يتوقعه الكثيرون.