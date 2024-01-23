شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الصيني يضخ 465 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، 465 مليار يوان (حوالي 65.39 مليار دولار )، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة 1.8 % .وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي".وتعد إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.