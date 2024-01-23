شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف»: ترسية عقد مع «المياه الوطنية» بـ70.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي بوحدة أعمال الطائف، مع شركة المياه الوطنية، بقيمة تقدر بنحو 70.537 مليون ريال.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية 1445-07-10 الموافق 2024-01-22.وأضافت أن الأثر المالي للمشروع ينعكس في الربع الأول من العام الحالي.