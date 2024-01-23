شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلمع مع تراجع الدولار وسط ترقب لقرارات بنوك مركزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار الأمريكي فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2030.64 دولار للأوقية بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 % إلى 2031.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 % مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. الذهب وأسعار الفائدة وقال محللون: إن الذهب سيظل يتأرجح حتى يحصل على مؤشرات حول الموعد الذي قد يتخذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول قرار بخفض أسعار الفائدة.

وقال مسؤولون بالمركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها غدا الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 22.33 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.1 % إلى 902.36 دولار فيما صعد البلاديوم 0.9 % إلى 944.47 دولار.

