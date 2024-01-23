شكرا لقرائتكم خبر عن موجة عالمية جديدة من شراء «بيتكوين» بعد إطلاق صناديقها المتداولة والان نبدء بالتفاصيل

دمج بيتكوين بالاستثمارات مع بدء صناديق الاستثمار في اكتساب المزيد من الاهتمام يتوقع الخبراء زيادة في المعروض منها وخاصة الخيارات التي يمكن أن تزيد من دمج

ويمثل وصول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية علامة بارزة في قبول الأصول الرقمية في الأسواق المالية التقليدية.

حققت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية قفزة في التداولات ومنها صناديق "جرايسكيل" و"بلاك روك" و"فيديليتي".

تعمل هذه الأموال، التي يتم تداولها مثل الأسهم في البورصات العادية على تبسيط عملية تداول البيتكوين للمستثمرين مما يسمح بالمعاملات من خلال حسابات الوساطة. تشديد الرقابة التنظيمية يعد هذا التطور أمرًا بالغ الأهمية لأنه يضع بيتكوين Bitcoin تحت الرقابة التنظيمية مما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة ومديري التمويل الذين كانوا يقيدون سابقًا عمليات الاحتفاظ بالأصول الرقمية وإدارتها بشكل مباشر. تأثير كبير على الأسواق وحول التأثير الكبير، ففي الأيام الخمسة الأولى من التداول ببتكوين، جمعت العملة 14 مليار دولار وهو إنجاز لا مثيل له من قبل صناديق الاستثمار المتداولة للسلع الأخرى.

اقرأ أيضاً: بيتكوين تتماسك بعد الموافقة على صناديقها وإيثريوم إلى أعلى مستوى

يوضح هذا الارتفاع في حجم التداول الاهتمام المتزايد والثقة في بيتكوين كوسيلة استثمارية قابلة للحياة. بيتكوين تتجاوز الفضة وسلع أخرى بالإضافة إلى ذلك، تبلغ الأصول المجمعة تحت إدارة صناديق تداول بيتكوين 28 مليار دولار متجاوزة السلع مثل الفضة والنفط الخام وسلع أخرى وهو ما يؤكد على حجم النمو المتعاظم ومايشير إلى الأهمية المتزايدة للبيتكوين كفئة أصول مشروعة ضمن قطاع السلع. الذهب يتفوق على بيتكوين وعلى الرغم من هذا النمو السريع، يظل الذهب هو اللاعب المهيمن في قطاع السلع حيث تبلغ قيمة صناعة صناديق الاستثمار المتداولة فيه 96 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: بيتكوين والذهب.. أكبر رهانين للمستثمرين في العام الحالي

ومع ذلك، فإن الأصول المُدارة التابعة لصناديق البيتكوين تمثل 3.5% فقط من القيمة السوقية للبيتكوين مما يشير إلى إمكانية كبيرة للتوسع.

في المقابل، تمثل صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب 2٪ فقط من قيمتها السوقية باستثناء استخدامها في المجوهرات والعملات المعدنية والإلكترونيات وغيرها من التطبيقات.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن نجاح صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين يمهد الطريق لتوسع أكبر. إدارة مخاطر العملات المشفرة ترى كاثرين كلاي في شركة "كوب جلوبال ماركتس" في الولايات المتحدة أن بيتكوين ستوفر للمستثمرين أدوات إضافية لإدارة المخاطر مما قد يجذب المستثمرين المؤسسيين واللاعبين في صناديق التحوط الذين كانوا أكثر حذراً بشأن المشاركة المباشرة في سوق العملات المشفرة.

وبلغ سعر بيتكوين بالدولار الأمريكي 41722 ألف دولار بينما بلغ بعلة اليورو 38225 ألف. الدمام - شريف احمد - أثار ظهور الصناديق الفورية المتداولة في عملة بيتكوين مؤخرًا في وول ستريت موجة جديدة من الاهتمام بشراء المنتجات المالية القائمة على العملات المشفرة، وأسهم شركات تعدين هذه العملات وبورصاتها، وفق ماذكرت صحيفة بيزنس تايمز.مع بدء صناديق الاستثمار في اكتساب المزيد من الاهتمام يتوقع الخبراء زيادة في المعروض منها وخاصة الخيارات التي يمكن أن تزيد من دمج البيتكوين في استراتيجيات الاستثمار السائدة.ويمثل وصول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية علامة بارزة في قبول الأصول الرقمية في الأسواق المالية التقليدية.حققت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية قفزة في التداولات ومنها صناديق "جرايسكيل" و"بلاك روك" و"فيديليتي".تعمل هذه الأموال، التي يتم تداولها مثل الأسهم في البورصات العادية على تبسيط عملية تداول البيتكوين للمستثمرين مما يسمح بالمعاملات من خلال حسابات الوساطة.يعد هذا التطور أمرًا بالغ الأهمية لأنه يضع بيتكوين Bitcoin تحت الرقابة التنظيمية مما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة ومديري التمويل الذين كانوا يقيدون سابقًا عمليات الاحتفاظ بالأصول الرقمية وإدارتها بشكل مباشر.وحول التأثير الكبير، ففي الأيام الخمسة الأولى من التداول ببتكوين، جمعت العملة 14 مليار دولار وهو إنجاز لا مثيل له من قبل صناديق الاستثمار المتداولة للسلع الأخرى.اقرأ أيضاً: بيتكوين تتماسك بعد الموافقة على صناديقها وإيثريوم إلى أعلى مستوىيوضح هذا الارتفاع في حجم التداول الاهتمام المتزايد والثقة في بيتكوين كوسيلة استثمارية قابلة للحياة.بالإضافة إلى ذلك، تبلغ الأصول المجمعة تحت إدارة صناديق تداول بيتكوين 28 مليار دولار متجاوزة السلع مثل الفضة والنفط الخام وسلع أخرى وهو ما يؤكد على حجم النمو المتعاظم ومايشير إلى الأهمية المتزايدة للبيتكوين كفئة أصول مشروعة ضمن قطاع السلع.وعلى الرغم من هذا النمو السريع، يظل الذهب هو اللاعب المهيمن في قطاع السلع حيث تبلغ قيمة صناعة صناديق الاستثمار المتداولة فيه 96 مليار دولار.اقرأ أيضاً: بيتكوين والذهب.. أكبر رهانين للمستثمرين في العام الحاليومع ذلك، فإن الأصول المُدارة التابعة لصناديق البيتكوين تمثل 3.5% فقط من القيمة السوقية للبيتكوين مما يشير إلى إمكانية كبيرة للتوسع.في المقابل، تمثل صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب 2٪ فقط من قيمتها السوقية باستثناء استخدامها في المجوهرات والعملات المعدنية والإلكترونيات وغيرها من التطبيقات.وبالنظر إلى المستقبل، فإن نجاح صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين يمهد الطريق لتوسع أكبر.ترى كاثرين كلاي في شركة "كوب جلوبال ماركتس" في الولايات المتحدة أن بيتكوين ستوفر للمستثمرين أدوات إضافية لإدارة المخاطر مما قد يجذب المستثمرين المؤسسيين واللاعبين في صناديق التحوط الذين كانوا أكثر حذراً بشأن المشاركة المباشرة في سوق العملات المشفرة.وبلغ سعر بيتكوين بالدولار الأمريكي 41722 ألف دولار بينما بلغ بعلة اليورو 38225 ألف.