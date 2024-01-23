شكرا لقرائتكم خبر عن «سبيماكو» توقع مذكرة لتوطين صناعة لقاح فيروس «الورم الحليمي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية(سبيماكو الدوائية) مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة جيانغسو ريكبيو تكنولوجي المحدودة (ريكبيو) بخصوص ترخيص وتوريد ونقل التكنولوجيا للقاح فيروس الورم الحليمي البشري ( لقاح HPV).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التحالف يأخذ دورًا محوريًا في المبادرات الإستراتيجية لشركة سبيماكو الدوائية، مما يسهم في التزام الشركة بتوطين المستحضرات الصيدلانية الحيوية المتطورة في السوق السعودي.
وأشارت إلى أن بموجب المذكرة ستحصل سيبماكو على ترخيص حصري لاستيراد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في شكل منتج نهائي جاهز للتعبئة من شركة ريكبيو، وسيتم العمل على إجراءت التعبئة والتغليف في مصنع سبيماكو الدوائية في المملكة العربية السعودية.
وتتضمن المذكرة: تسويق وتوزيع لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الخاص بشركة ريكبيو في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك طلب الحصول على تراخيص التسويق المطلوبة.
وتشمل المذكرة: توطين إنتاج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) بكميات كبيرة بعد الإنتهاء من نقل التكنولوجيا.
وتبلغ مدة المذكرة سنة واحدة من تاريخ التوقيع وقابلة للتمديد بموافقة من الطرفين.
وأوضحت أنها ستعلن التطورات الجوهرية في الوقت المناسب، وعليه سيتم تحديد الأثر المالي لاحقًا.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التحالف يأخذ دورًا محوريًا في المبادرات الإستراتيجية لشركة سبيماكو الدوائية، مما يسهم في التزام الشركة بتوطين المستحضرات الصيدلانية الحيوية المتطورة في السوق السعودي.
توسيع نطاق اللقاحاتوأضافت أن الشراكة مع شركة ريكبيو تعد إنجازاً لشركة سبيماكو الدوائية وذلك لتوسيع نطاق اللقاحات المهمة محليًا وإقليميًا، وكذلك المساهمة في تعزيز الصحة العامة.
وأشارت إلى أن بموجب المذكرة ستحصل سيبماكو على ترخيص حصري لاستيراد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في شكل منتج نهائي جاهز للتعبئة من شركة ريكبيو، وسيتم العمل على إجراءت التعبئة والتغليف في مصنع سبيماكو الدوائية في المملكة العربية السعودية.
وتتضمن المذكرة: تسويق وتوزيع لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الخاص بشركة ريكبيو في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك طلب الحصول على تراخيص التسويق المطلوبة.
وتشمل المذكرة: توطين إنتاج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) بكميات كبيرة بعد الإنتهاء من نقل التكنولوجيا.
وتبلغ مدة المذكرة سنة واحدة من تاريخ التوقيع وقابلة للتمديد بموافقة من الطرفين.
وأوضحت أنها ستعلن التطورات الجوهرية في الوقت المناسب، وعليه سيتم تحديد الأثر المالي لاحقًا.