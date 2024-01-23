شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوف» توقع مذكرة تفاهم لنقل تقنية إنتاج تقاوي البطاطس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الجوف للتنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع شركة جلوبال جرين EGG الكورية لنقل تقنية إنتاج تقاوي البطاطس وإنتاجها محليا في المملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مذكرة التفاهم تحت مظلة ورعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأضافت أن الشركة الكورية مالكة للتقنية الخاصة في تطوير التقاوي، وتقاوي البطاطس.
ونوهت بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شراكة بين الشركتين لإنتاج التقاوي في المملكة العربية السعودية لحاجة الشركة وكذلك لبيعها في السوق المحلي والأسواق الخارجية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مذكرة التفاهم تحت مظلة ورعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأضافت أن الشركة الكورية مالكة للتقنية الخاصة في تطوير التقاوي، وتقاوي البطاطس.
ونوهت بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شراكة بين الشركتين لإنتاج التقاوي في المملكة العربية السعودية لحاجة الشركة وكذلك لبيعها في السوق المحلي والأسواق الخارجية.