شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوف» توقع مذكرة تفاهم لنقل تقنية إنتاج تقاوي البطاطس والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.