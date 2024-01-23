شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 34 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في 34 عاما اليوم الثلاثاء مدعوما بصعود وول ستريت الليلة الماضية لمستوى قياسي جديد وقرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية فائقة التيسير.

وصعد نيكي 1.2 % إلى 36984.51 نقطة، وهو مستوى لم يبلغه منذ فبراير 1990، قبل موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاع منذ بداية العام.

وأغلق المؤشر القياسي الياباني منخفضا 0.08 % عند 36517.57 نقطة بما يصل بمكاسبه منذ بداية 2024 إلى 9.12 % وهو ما يجعله أفضل أداء من نظرائه الرئيسيين حول العالم، والتي حققت العديد منها أداء سلبيا هذا العام.

وقال محللون: "الناس يجنون الأرباح فقط" والاتجاه الصعودي لا يزال قائما. والسياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها بنك اليابان ستدعم سوق الأسهم، بما سيرفع المؤشر نيكي إلى 38 ألف نقطة خلال الأشهر المقبلة".

وتراجعت العديد من الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي عند الإغلاق بعدما حققت مكاسب في وقت مبكر من الجلسة.

وصعد سهم عملاقة الرقائق طوكيو إلكترون بأكثر من واحد في المئة خلال التداولات لكنه أغلق منخفضا 1.74 %. كما قفز سهم أدفانتست 1.84% لمستوى قياسي جديد لكنه أغلق منخفضا 1.5 %.

