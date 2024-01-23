برعاية وزير الموارد البشرية.. بدء أعمال ملتقى “ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اليوم ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي نظمه بنك التنمية الاجتماعية، تحت شعار “انطلق نحو المستقبل”، خلال الفترة من 22 – 23 يناير الجاري، بحضور عدد من أصحاب المعالي وأبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين والمستشارين ورواد الأعمال، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات والشركات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

ونوه الراجحي في كلمته خلال افتتاح الملتقى بدعم واهتمام القيادة لقطاع ريادة الأعمال ضمن برنامج التحول الوطني، وتعزيز قدرات وإمكانات الشباب السعودي، من خلال الانطلاق في العمل الحر لإدارة مشروعاتهم النوعية، والتحول بعد ذلك لتأسيس مؤسساتهم وشركاتهم الخاصة، والمساهمة في خلق المزيد من الوظائف في الأنشطة الاقتصادية المتعددة.

وأوضح أن بنك التنمية الاجتماعية ضخ في العام 2023 أكثر من 11 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، لدعم طموحات شباب الوطن وتشجيعهم على العمل الحر، واستفاد منها أكثر من 155 ألف مواطن، كما تضاعفت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألف في عام 2016 إلى أكثر من 1,2 مليون حالياً، مشيراً إلى أن هذا يؤكد على دعم وتمكين القيادة الرشيدة لرواد الأعمال، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر في دعم الموارد الاقتصادية، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، الأستاذ إبراهيم الراشد، على أن هذا الملتقى يمثل خطوة نحو إثراء المحتوى المحلي والخبرة الوطنية واكتساب الدروس والتجارب، كما يفتح آفاقاً جديدة للمنتجات الريادية عبر التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، موضحاً أن الملتقى يساهم في احتضان الصناعات الواعدة بالنمو، مثل الرياضات الإلكترونية ومنشآت التقنية المالية، حيث عقدنا عدداً من الاتفاقيات الهامة لتعزيز التصدير ودعم الصناعات الواعدة، مشيراً إلى إننا فخورون بهذا الإقبال الكبير والنجاح الهائل للملتقى الذي فاق عدد المشاركين جميع التوقعات.

وشهد الملتقى إطلاق النسخة الأولى من جائزة بنك التنمية الاجتماعية، وتكريم 20 جهة فائزة من وسطاء الأعمال والمشاريع متناهية الصغر، وذلك تقديراً للجهود والإسهامات المميزة، وتشجيعاً لإنجازات القطاعات الداعمة للفئات المستهدفة لدى البنك، إضافة إلى تكريم أصحاب المشاريع والمبادرات الملهمة في المملكة.

وفي سياق متصل، عقدت جلسة حوارية في الملتقى حول “مستقبل ريادة الأعمال في المنطقة والمنظومات التنموية الداعمة لها”، بمشاركة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر