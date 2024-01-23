بداية التعاملات.. الذهب يواصل الارتفاع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث زاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس، مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وخلال تعاملات أمس الإثنين، ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 50 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2423 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3116 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3635 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 4154 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

كما ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2031 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 9.06 دولار بنسبة 0.45%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.