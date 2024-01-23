شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي: بنك التنمية الاجتماعية ضخ 11 مليار ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي، أن بنك التنمية الاجتماعية ضخ في العام الماضي نحو 11 مليار ريال في الاقتصاد الوطني،لدعم طموحات شباب الوطن وتشجيعهم على العمل الحر.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي نظمه بنك التنمية الاجتماعية، تحت شعار "انطلق نحو المستقبل"، خلال الفترة من 22 - 23 يناير الجاري، بحضور عدد أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين والمستشارين ورواد الأعمال، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات والشركات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. 155 ألف مستفيد أضاف أن 155 ألف مواطن استفاد من بنك التنمية الاجتماعية، فيما تضاعفت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألف في عام 2016 إلى أكثر من 1,2 مليون حالياً.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد على دعم وتمكين القيادة الرشيدة لرواد الأعمال، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر في دعم الموارد الاقتصادية، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوه الوزير في كلمته بافتتاح الملتقى الذي جاء تحت رعايته بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله- لقطاع ريادة الأعمال ضمن برنامج التحول الوطني، وتعزيز قدرات وإمكانات الشباب السعودي، من خلال الانطلاق في العمل الحر لإدارة مشروعاتهم النوعية، والتحول بعد ذلك لتأسيس مؤسساتهم وشركاتهم الخاصة، والمساهمة في خلق المزيد من الوظائف في الأنشطة الاقتصادية المتعددة. إثراء المحتوى المحلي و أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم الراشد، على أن هذا الملتقى يمثل خطوة نحو إثراء المحتوى المحلي والخبرة الوطنية واكتساب الدروس والتجارب، كما يفتح آفاقاً جديدة للمنتجات الريادية عبر التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن الملتقى يساهم في احتضان الصناعات الواعدة بالنمو، مثل الرياضات الإلكترونية ومنشآت التقنية المالية، حيث عقدنا عدداً من الاتفاقيات الهامة لتعزيز التصدير ودعم الصناعات الواعدة، مشيراً إلى إننا فخورون بهذا الإقبال الكبير والنجاح الهائل للملتقى الذي فاق عدد المشاركين جميع التوقعات. تكريم 20 جهة فائزة وشهد الملتقى إطلاق النسخة الأولى من جائزة بنك التنمية الاجتماعية، وتكريم 20 جهة فائزة من وسطاء الأعمال والمشاريع متناهية الصغر، وذلك تقديراً للجهود والإسهامات المميزة، وتشجيعاً لإنجازات القطاعات الداعمة للفئات المستهدفة لدى البنك، إضافة إلى تكريم أصحاب المشاريع والمبادرات الملهمة في المملكة.

وفي سياق متصل، عقدت جلسة حوارية في الملتقى حول "مستقبل ريادة الأعمال في المنطقة والمنظومات التنموية الداعمة لها"، بمشاركة محمد التويجري، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وم. صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية.