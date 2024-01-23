شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: المدن السعودية ضمن الأفضل عالميا في الرقمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّد وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. مساعد العتيبي، أنّ مدن السعودية تصنيفها عالٍ ومن أفضل مدن العالم في الرقمنة.

وشدد على أهمية تسهيل القيام بالأعمال من خلال سهولة الوصول إلى الإنترنت حتى نصل إلى مدن ذكية وتحول رقمي قوي، إضافة إلى عملية اشراك المجتمع والوصول إلى جودة الحياة من خلال الذكاء الاصطناعي. برنامج المدينة الذكية قال في جلسة بعنوان "المدن المختارة والمدن المرنة" في منتدى مستقبل العقار المنعقد اليوم بالرياض، إنّ المملكة بدأت برنامج المدينة الذكية في جدة لضمان جودة الحياة في المدن، وقد أسهم البرنامج في خفض التكاليف ونتج عنها رضا في البنى التحتية، وذلك عبر تبني حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وإنترنت الأشياء والبيانات.

ونوه بالسعي نحو تنفيذ البرنامج في عدد من المدن الأخرى كالرياض لتصبح أكثر جذبًا للزوار. ونوّه بأهمية الاستفادة من التوأمة الرقمية والحصول على نسخ افتراضية للمدن لإطلاق الخطط والفرص للحركة الذكية والتخطيط الذكي والتخطيط الحضري، معتبرًا أن تبني هذه الحلول يسهم في حل الكثير من التحديات ويسهل القيام بالأعمال والاستدامة لمدننا السعودية.

ورأى أنّ التقنية الناشئة والذكاء الاصطناعي تقلب موازين الطريقة التي ندير بها المدن وأن هناك الكثير من الإمكانيات المستخدمة والأثر الأكبر يكمن في الاستفادة من التقنيات وتقليل الوقت في عملية التسويق حتى ننفذ هذه التقنيات الرقمية، مستشهدًا بالتفتيش الذكي في مدينة القصيم للكشف عن التلوث البصري حيث تم تغطية 95% في وقت أقل مما كان عليه في السابق.