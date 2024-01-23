شكرا لقرائتكم خبر عن 46 % من العمل في «روشن» يعتمد على العنصر النسائي والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال جلسة حوارية في منتدى مستقبل العقار، اليوم بعنوان "مشاركة المرأة في القطاع العقاري"، دور المرأة في التنمية الوطنية، والقفزات الكبرى التي حققتها المملكة وتنفيذها لأهداف الرؤية.

وأشادت كارنيفالي، بما يتم منحه للمرأة

ونوهت بأهمية دور المرأة البارز في المجتمع الذي أحدث أثرًا كبيرًا في المجال العقاري من خلال التخطيط الهادف للتغير المطلوب، وإيجاد حلول بديله لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في ظل الحفاظ على المناخ والبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والعيش بشكل صحي.

وتناولت الجلسة أهمية القطاع العقاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين، والعمل المشترك بين القطاع العام والخاص الذي أسهم في زيادة وتيرة جودة الحياة في المملكة في مختلف المشاريع التنموية. الدمام - شريف احمد - قالت المدير التنفيذي للتخطيط العمراني في (روشن) جيوفانا كارنيفالي: إن روشن شاركت بـ100 ألف وحدة سكنية إلى عام 2030، وأن 46% من العمل في روشن يعتمد على العنصر النسائي.جاء ذلك خلال جلسة حوارية في منتدى مستقبل العقار، اليوم بعنوان "مشاركة المرأة في القطاع العقاري"، دور المرأة في التنمية الوطنية، والقفزات الكبرى التي حققتها المملكة وتنفيذها لأهداف الرؤية.وأشادت كارنيفالي، بما يتم منحه للمرأة السعودية ، وإتاحة الفرص التي تمكنها من تطوير ذاتها في مختلف المجالات.ونوهت بأهمية دور المرأة البارز في المجتمع الذي أحدث أثرًا كبيرًا في المجال العقاري من خلال التخطيط الهادف للتغير المطلوب، وإيجاد حلول بديله لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في ظل الحفاظ على المناخ والبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والعيش بشكل صحي.وتناولت الجلسة أهمية القطاع العقاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين، والعمل المشترك بين القطاع العام والخاص الذي أسهم في زيادة وتيرة جودة الحياة في المملكة في مختلف المشاريع التنموية.