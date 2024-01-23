شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع رهانات خفض الفائدة الأمريكية يضغط على أسعار الذهب والنفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت أسعار الذهب والنفط ضربة طفيفة مع تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية مارس، في حين أدى ارتفاع أسواق الأسهم إلى تقليص الاهتمام بالسبائك التي تعتبر ملاذا آمنًا وأثرت تخمة المعروض على أسواق الخام، وفق ما ذكر موقع مايتس جلوبال. انخفاض السعر الفوري للذهب انخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5% إلى 2020.09 دولارًا للأونصة وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.3% عند 2022.2 دولار.

قال جيم ويكوف كبير المحللين في "كيتكو ميتالز" :"إن البيع الفني والارتفاع في أسواق الأسهم من المرجح أن يكونا العاملين الرئيسيين اللذين يحدان من الاهتمام بالشراء في أسواق الذهب والفضة".

تابع ويكوف :"حصلنا على بيانات اقتصادية أمريكية أفضل في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة لفترة أطول". تكلفة الفرصة البديلة ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

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وانخفض الذهب بحوالي 1٪ الأسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في 6 أسابيع بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه يحتاج إلى رؤية المزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي حكم لخفض أسعار الفائدة وأن خط الأساس لبدء التخفيضات هو الربع الثالث. توقعات خفض الفائدة الأمريكية يتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس بنسبة 41.6% تقريبًا، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي سي إم إي مقارنة بأكثر من 70%. مستقبل أسعار الذهب قال محللون في بنك يو بي إس، إن أسعار الذهب قد تنهي العام بما يصل إلى 10% فوق المستويات الحالية على خلفية التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، على الرغم من انخفاضة في بداية عام 2024، وفق ماذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

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قال تقرير يو بي إس، أن تحركات الأسعار الأخيرة كانت”طفيفة” في سياق ارتفاع المعدن الثمين بنسبة 15٪ حتى عام 2023، ذاكرة إن "تأثير سياسات [الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي الاستهانة بها". أسعار الذهب في نهاية 2024 وذكر المحللون إن السبائك لا تزال فوق المستوى النفسي البالغ 2000 دولار للأونصة، متوقعين ارتفاعها إلى 2250 دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام، على الرغم من التقلبات.

يمكن أن تتأثر أسعار الذهب بعوامل تشمل عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين في السوق وهو ما يمكن أن يعزز جاذبية السبائك كأصول ”ملاذ آمن” وأسعار الفائدة، التي يمكن أن تجعل الاستثمارات ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية عند رفعها. آفاق أسواق النفط لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يذكر يوم الاثنين في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، وفق ماذكرت صحيفة ذا مورنينج ستار.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر فبراير بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.45% ليتداول عند 73.74 دولارا للبرميل.

أما برنت فارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس 8 سنتات أو 0.1% ليتداول عند 78.64 دولاراً للبرميل. استئناف إنتاج حقل الشرارة استأنفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الإنتاج الكامل في حقل الشرارة النفطي يوم الأحد بعد أن أدت الاحتجاجات إلى توقف الإنتاج لمدة أسبوعين.

ويعد الشرارة أحد أكبر حقول النفط الليبية وتصل طاقته إلى 300 ألف برميل يوميا.

كما أصدرت وكالة الطاقة الدولية توقعات لعام 2024، حيث تتوقع أن يرتفع الإنتاج خارج أوبك وخاصة في الولايات المتحدة بنحو 1.5 مليون برميل يوميا أي أكثر من تغطية نمو الطلب العالمي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى، قدمت أوبك توقعات أقوى مع توقع نمو الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في حين سينمو الإنتاج خارج أوبك بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا.