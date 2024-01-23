شكرا لقرائتكم خبر العتيبي: المملكة تصنيفها عال ومن أفضل مدن العالم في الرقمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس مساعد العتيبي، أن مدن المملكة تصنيفها عال ومن أفضل مدن العالم في الرقمنة، مشددا على أهمية تسهيل القيام بالأعمال من خلال سهولة الوصول إلى الإنترنت حتى نصل إلى مدن ذكية وتحول رقمي قوي، إضافة إلى عملية اشراك المجتمع والوصول إلى جودة الحياة من خلال الذكاء الاصطناعي.

وقال في جلسة بعنوان «المدن المختارة والمدن المرنة» في منتدى مستقبل العقار بالرياض، إن المملكة بدأت برنامج المدينة الذكية في جدة لضمان جودة الحياة في المدن، وقد أسهم البرنامج في خفض التكاليف ونتج عنها رضا في البنى التحتية، وذلك عبر تبني حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وإنترنت الأشياء والبيانات، مؤكدا السعي نحو تنفيذ البرنامج في عدد من المدن الأخرى كالرياض لتصبح أكثر جذبا للزوار.

ونوه لأهمية الاستفادة من التوأمة الرقمية والحصول على نسخ افتراضية للمدن لإطلاق الخطط والفرص للحركة الذكية والتخطيط الذكي والتخطيط الحضري، عادا أن تبني هذه الحلول يسهم في حل الكثير من التحديات ويسهل القيام بالأعمال والاستدامة لمدننا السعودية.

ورأى أن التقنية الناشئة والذكاء الاصطناعي تقلب موازين الطريقة التي ندير بها المدن، وأن هناك الكثير من الإمكانات المستخدمة والأثر الأكبر يكمن في الاستفادة من التقنيات وتقليل الوقت في عملية التسويق حتى ننفذ هذه التقنيات الرقمية، مستشهدا بالتفتيش الذكي في مدينة القصيم للكشف عن التلوث البصري، حيث تمت تغطية 95% في وقت أقل مما كان عليه في السابق.