شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على تباين مع خسارة رأس المال السوقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 16 مليار جنيه، ليصل إلى 1.963 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية في السوق بلغت 94.5 مليار جنيه. تباين المؤشرات الرئيسية وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30)، بنسبة 1.65%، ليصل عند مستوى 27587 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، بنسبة 0.18%، ليصل عند مستوى 6497 نقطة.

فيما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.42%، لينهي التعاملات عند مستوى 9217 نقطة.