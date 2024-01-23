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شكرا لقرائتكم خبر عن "منتدى مكة للحلال" يدعم الشراكات الاستثمارية والفرص الاقتصادية الواعدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن يسهم منتدى مكة للحلال، في رفد قطاع الصناعات الحلال، بالعديد من الشراكات الاستثمارية المهمة، والفرص الاقتصادية الواعدة، في هذا المجال الحيوي، الذي يشهد اتجاهًا تصاعديًا مع زيادة الطلب على المنتجات الحلال من المسلمين والدول غير المسلمة.
وانطلقت فعاليات المنتدى اليوم الثلاثاء، برعاية د. ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة، يستمر لمدة 3 أيام.
فيما يتزايد الطلب على المنتجات والخدمات الحلال، ليس فقط من قبل المستهلكين المسلمين، ولكن من غير المسلمين أيضًا مدفوعًا بارتباطها بالأكل الآمن والصحي.
ويشهد سوق الحلال العالمي نموًا كبيرًا، والمتوقع أن يصل حجم النمو في هذا السوق إلى 7.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع قيادة قطاع التمويل الإسلامي في الطريق الذي يتبعه قطاع الأغذية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية والطبية والصحية والتجميلية والسفر والسياحة، وغيرها من منتجات وخدمات صناعة الحلال.
كما توقعت تقارير اقتصادية حديثة ارتفاع سوق الاقتصاد الحلال خلال العقد الحالي من 2.30 تريليون دولار في 2020 إلى 4.96 تريليون دولار في 2030، أي بارتفاع يصل حتى 115% خلال 10 سنوات.
إضافة إلى إنشائها مركز لمنتجات الحلال تابعًا لإدارة الغذاء والدواء، يمارس دورًا رقابيًا وإشرافيًّا يضمن أن اللحوم والدواجن مذبوحة ومخزنة حسبما نصت عليه الشريعة الإسلامية".
كما يختص المركز بضمان تصنيع الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية بطريقة تضمن خلوها من أي مستحضر يخالف الشريعة الإسلامية.
الإبداع في صناعة الحلالوانطلقت فعاليات منتدى مكة للحلال اليوم الثلاثاء، برعاية وزير التجارة د. ماجد بن عبد الله القصبي، تحت شعار "الإبداع في صناعة الحلال"، في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات بمكة المكرمة.
بتنظيم منافع وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال (ICHS)، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبمشاركة كل من الغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية.
إضافة إلى صناعة الغذاء الحلال، واستكشاف الاتجاهات والابتكارات وأفضل الممارسات في هذا القطاع، بما في ذلك إدارة سلسلة التوريد، ومراقبة الجودة، وسلامة الغذاء، وتلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة.
وانطلقت فعاليات المنتدى اليوم الثلاثاء، برعاية د. ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة، يستمر لمدة 3 أيام.
قطاع اقتصادي واعدويُعد قطاع صناعة الحلال من القطاعات الاقتصادية الواعدة في العالم، إذ يتوقع تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي وصول الإنفاق الاستهلاكي على منتجات الحلال حول العالم إلى 2.4 تريليون دولار في عام 2024.
فيما يتزايد الطلب على المنتجات والخدمات الحلال، ليس فقط من قبل المستهلكين المسلمين، ولكن من غير المسلمين أيضًا مدفوعًا بارتباطها بالأكل الآمن والصحي.
ويشهد سوق الحلال العالمي نموًا كبيرًا، والمتوقع أن يصل حجم النمو في هذا السوق إلى 7.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع قيادة قطاع التمويل الإسلامي في الطريق الذي يتبعه قطاع الأغذية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية والطبية والصحية والتجميلية والسفر والسياحة، وغيرها من منتجات وخدمات صناعة الحلال.
7.7 تريليون دولار
كما توقعت تقارير اقتصادية حديثة ارتفاع سوق الاقتصاد الحلال خلال العقد الحالي من 2.30 تريليون دولار في 2020 إلى 4.96 تريليون دولار في 2030، أي بارتفاع يصل حتى 115% خلال 10 سنوات.
ريادة عالمية للمملكةوتهدف المملكة السعودية، التي تعد إحدى الدول الرائدة في صناعة الحلال في العالم، نظير مكانتها وريادتها في العالم الإسلامي، إلى تعزيز مكانتها في قلب صناعة الحلال العالمية، إذ بادرت من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بتأسيس لشركة متخصصة في "تطوير منتجات الحلال" في عام 2022.
إضافة إلى إنشائها مركز لمنتجات الحلال تابعًا لإدارة الغذاء والدواء، يمارس دورًا رقابيًا وإشرافيًّا يضمن أن اللحوم والدواجن مذبوحة ومخزنة حسبما نصت عليه الشريعة الإسلامية".
كما يختص المركز بضمان تصنيع الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية بطريقة تضمن خلوها من أي مستحضر يخالف الشريعة الإسلامية.
الإبداع في صناعة الحلالوانطلقت فعاليات منتدى مكة للحلال اليوم الثلاثاء، برعاية وزير التجارة د. ماجد بن عبد الله القصبي، تحت شعار "الإبداع في صناعة الحلال"، في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات بمكة المكرمة.
بتنظيم منافع وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال (ICHS)، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبمشاركة كل من الغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية.
10 جلسات و250 اجتماعًاويناقش المنتدى، عبر أكثر من 10 جلسات نقاش و250 اجتماعًا، عددًا من القضايا والمواضيع المرتبطة بقطاع صناعة الحلال في العالم، منها موضوع التصديق والمعايير الحلال، وأحدث المعايير والأطر التنظيمية لضمان سلامة وأصالة المنتجات والخدمات الحلال.
إضافة إلى صناعة الغذاء الحلال، واستكشاف الاتجاهات والابتكارات وأفضل الممارسات في هذا القطاع، بما في ذلك إدارة سلسلة التوريد، ومراقبة الجودة، وسلامة الغذاء، وتلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة.