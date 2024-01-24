الاقتصاد

وزير الطاقة يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية بلغاريا

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، في الرياض، اجتماعاً مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية في جمهورية بلغاريا، ماريا غابرييل.
وجرى خلال الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما.

تحديات التغير المناخي

واستعرض الجانبان أيضًا جهود المملكة ومساعيها في مواجهة تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، من أهمها مبادرة الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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