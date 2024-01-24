شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية بلغاريا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، في الرياض، اجتماعاً مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية في جمهورية بلغاريا، ماريا غابرييل.
وجرى خلال الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما.
وجرى خلال الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما.