سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 24-1-2024، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر ببنك الكويت الوطني إلى، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر ببنك كريدي أجريكول مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر ببنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر ببنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر ببنك أبو ظبي التجاري مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالبنك المصري الخليجي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالبنك الأهلي الكويتي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم أمام العملة المحلية لمصر ببنك بلوم مصر مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.