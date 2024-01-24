شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توافق لـ«جازادكو» على قرار تصفية شركة الاستزراع المائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) على موافقة وزارة التجارة، أمس، باعتماد نشر قرار شركاء شركة الاستزراع المائي المتقدمة بتصفية الشركة وشطب السجل التجاري بتاريخ 17 يناير 2024.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لهذا الغرض وذلك لعدم ممارسة الشركة أي نشاط أو عمل منذ تأسيسها وانتفاء الغرض من تأسيس الشركة وهو الاندماج في كيان واحد والتفاوض مع مستثمرين (محلي أو أجنبي ) ودراسة فرص الحصول على تمويل من صناديق التنمية الحكومية أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها للتعاون والتقدم في خطة الاندماج.

وأوضحت أن رأس مال الشركة يبلغ 100 ألف ريال ونسبة مساهمة شركة جازان للتنمية والاستثمار 25% من الشركة ولا يوجد أي أثر مالي من التصفية.

وستعلن الشركة أي تطورات في هذا الشأن في حينه

وكانت الشركة قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسماك تبوك وشركة ثروات البحار وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي.