شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» توقع عقد رعاية مع نادي الهلال بـ12 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكاديمية التعلّم عقد رعاية مع نادي الهلال السعودي، وذلك لمدة ثلاثة مواسم، بقيمة 12 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تأتي هذه الرعاية تحقيقاً لاستراتيجية الأكاديمية التوسعية، و تحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية، وتقديم المزيد من خدماتها المميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة: إن من المتوقع أن يؤثر عقد الرعاية مع نادي الهلال السعودي بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية للشركة في المستقبل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تأتي هذه الرعاية تحقيقاً لاستراتيجية الأكاديمية التوسعية، و تحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية، وتقديم المزيد من خدماتها المميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة: إن من المتوقع أن يؤثر عقد الرعاية مع نادي الهلال السعودي بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية للشركة في المستقبل.