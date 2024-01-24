الاقتصاد

«أكاديمية التعلم» توقع عقد رعاية مع نادي الهلال بـ12 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكاديمية التعلّم عقد رعاية مع نادي الهلال السعودي، وذلك لمدة ثلاثة مواسم، بقيمة 12 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تأتي هذه الرعاية تحقيقاً لاستراتيجية الأكاديمية التوسعية، و تحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية، وتقديم المزيد من خدماتها المميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية .
وقالت الشركة: إن من المتوقع أن يؤثر عقد الرعاية مع نادي الهلال السعودي بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية للشركة في المستقبل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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