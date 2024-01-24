شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية المستقبلية» توقع عقدا مع «جونز هوبكنز أرامكو الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الرعاية المستقبلية التجارية عقدا مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تقدم الشركة، الخدمات الطبية المنرلية لمرضى أرامكو وموظفي جونز هوبكنز في المنطقة الشرقية.

وتبلغ مدة العقد ثلاث سنوات، فيما ينعكس الأثر المالي في النصف الثاني من العام الحالي.