شكرا لقرائتكم خبر عن «كير الدولية»: إلغاء العقد مع شركة الأريل للمقاولات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلت شركة كير الدولية عقدها مع شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة والمُعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 15 يناير 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه لايوجد أي مسؤولية على أي من الطرفين تجاه الآخر.
وأضافت أنه لم ينتج عن هذا الإلغاء اي أثر مالي يذكر.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه لايوجد أي مسؤولية على أي من الطرفين تجاه الآخر.
وأضافت أنه لم ينتج عن هذا الإلغاء اي أثر مالي يذكر.