الاقتصاد

«كير الدولية»: إلغاء العقد مع شركة الأريل للمقاولات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «كير الدولية»: إلغاء العقد مع شركة الأريل للمقاولات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلت شركة كير الدولية عقدها مع شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة والمُعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 15 يناير 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه لايوجد أي مسؤولية على أي من الطرفين تجاه الآخر.
وأضافت أنه لم ينتج عن هذا الإلغاء اي أثر مالي يذكر.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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