شكرا لقرائتكم خبر عن «كير الدولية»: إلغاء العقد مع شركة الأريل للمقاولات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلت شركة كير الدولية عقدها مع شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة والمُعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 15 يناير 2024.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه لايوجد أي مسؤولية على أي من الطرفين تجاه الآخر.

وأضافت أنه لم ينتج عن هذا الإلغاء اي أثر مالي يذكر.