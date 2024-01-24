شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» تستثمر 5 ملايين دولار في شركة عالمية للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس": إنها استثمرت 5 ملايين دولار لامتلاك حصة في شركة "OpenAI, Inc".

وكانت الشركة قد أعلنت على تداول، في 11 يناير قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تخصيص مبلغ 40 مليون ريال لغرض تكوين محفظة استثمارية من خلال التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد.

وأوضحت أنها حصلت على الاستثمار من خلال جولة بيع الأسهم الخاصة بموظفين شركة OpenAI، وتم تقييم قيمة الشركة بمبلغ 86 مليار دولار وقد تم تقديم المشورة بشأن الصفقة من قبل شركة Decisive Capital Management، جنيف، سويسرا.

OpenAI هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومعترف بها عالميًا لعملها الرائد في نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مع ChatGPT، مما يعيد تعريف مشهد فهم اللغة والابتكار. بدعم من Microsoft، و تظل OpenAI كما تشير الاستطلاعات إلى أنها شركة رائدة و في طليعة الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأفادت الشركة بأنها ستعلن أي تطورات في حينه.

