شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل مواقف ذكية للسيارات في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) اتفاقية مشاركة في الدخل مع شركة ريمات الرياض للتنمية لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة الذكية للسيارات في مدينة الرياض.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة الاتفاقية قد تتجاوز 5% من إيرادات سلوشنز وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2022.وأضافت أن قيمة الإيرادات غير ثابتة وتعتمد على حجم العمليات وستحصل سلوشنز على نسبة من الإيرادات.وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع 164 ألف موقف عام تغطي 12 منطقة في مدينة الرياض، وتوفير أنظمة إدارة المواقف العامة الذكية باستخدام التقنيات الحديثة.وأشارت إلى أن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثالث من العام 2024.