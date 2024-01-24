شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق والان نبدء بالتفاصيل

شروط الترشح

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارًا من 27 أبريل 2024م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26 أبريل 2027م.وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه يجب استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.أضافت أن الشروط تتضمن: استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.وتشمل الشروط: تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.ويتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان الشركات التي تولى أو لا يزال يتولى عضوية مجلس إدارتها مع بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.وأوضحت الشركة أن في حال إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدة معلومات.وأفادت بأن المعلومات تشمل: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.وتتضمن المعلومات: اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، وملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.ومن ضمن معايير وشروط الترشح: تعبئة النماذج الخاصة بالترشح ومن ضمنها نموذج رقم 1 باللغتين العربية والإنجليزية ونموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني.وبحسب الشركة، سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.