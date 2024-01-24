“موانئ” : إضافة خدمة الشحن “UGX” التابعة لشركة “ملاحة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، عن إضافة شركة الملاحة القطرية “ملاحة” خدمة الشحن الجديدة (UGX)”Upper Gulf Express” بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، التي تربط المملكة بموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، بما يُسهم في تعزيز مكانة الموانئ السعودية صلة ربط ووصل مع الموانئ الإقليمية، والدولية، ويدعم القطاع البحري، والتنمية الاقتصادية الوطنية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام “موانئ” بتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع كبرى خطوط الملاحة الإقليمية والعالمية، للوصول إلى الريادة الدولية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط ثلاث قارات.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 5 موانئ إقليمية تشمل: صحار العماني، وجبل علي الإماراتي، وحمد القطري، والشويخ الكويتي، وأم قصر بالعراق، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، عبر سفينتين، تبلغ طاقتهما الاستيعابية 1,015 حاوية قياسية، وتنطلق في الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري 2024م.

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز مكانة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتزيد من تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين؛ لأنه يحتوي على 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، يمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة، إضافة إلى خدمات تشغيلية شاملة، ومعدات حديثة؛ تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية: 105 ملايين طن بضائع وحاويات.

مما يُذكر أن “موانئ” نجحت خلال عام 2023م في إضافة 31 خدمة ملاحية جديدة، تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، بالشراكة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وذلك ضمن جهودها في تسهيل إجراءات الصادرات والواردات، وتعزيز الخدمات اللوجستية، وتأكيد خطواتها الراسخة في دعم التجارة العالمية.