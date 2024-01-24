وزير الطاقة يلتقي نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية في جمهورية بلغاريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، اجتماعاً مع معالي نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية في جمهورية بلغاريا ماريا غابرييل.

وجرى خلال الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، بالإضافة إلى استعراض جهود المملكة ومساعيها في مواجهة تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، من أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.