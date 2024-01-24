شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: إلغاء الاستئناف على حكم برفض مقترح إعادة التنظيم المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق إلغاء قراره السابق عن التقدم بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي برفض التصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق والمعلن عنه على موقع تداول بتاريخ 16 يناير 2024.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مجلس الإدارة اتخذ قراره هذا بعد دراسات قانونية ومالية وافية وبعد الاستعانة بآراء المختصين في إجراءات التنظيم المالي.

وأضافت أن المجلس رأي أن من مصلحة الشركة وتجنبا لأي مخاطر وأي تداعيات قانونية أخرى القبول بالحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرياض، إضافة إلى أن صدور الحكم بإنهاء الإجراء يعني خروج الشركة من مسار الإفلاس والعودة لوضعها الطبيعي.

