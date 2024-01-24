استقرار أسعار النفط وخام برنت دون 80 دولارا للبرميل

استقرت أسعار النفط، الأربعاء، مع موازنة التجار علامات انخفاض المخزونات الأمريكية، والتوترات في الشرق الأوسط، في ظل توقعات بزيادة الإمدادات.

ويتداول خام برنت القياسي العالمي، دون 80 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه أمس، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 74 دولاراً. وقال معهد البترول الأمريكي، إن المخزونات على مستوى البلاد، انخفضت بنحو 7 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بما في ذلك الانخفاض في مركز “كوشينغ” بولاية أوكلاهوما، ومن المقرر صدور الأرقام الرسمية في وقت لاحق من اليوم.