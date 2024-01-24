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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وخام برنت دون 80 دولارا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
استقرت أسعار النفط، الأربعاء، مع موازنة التجار علامات انخفاض المخزونات الأمريكية، والتوترات في الشرق الأوسط، في ظل توقعات بزيادة الإمدادات.
ويتداول خام برنت القياسي العالمي، دون 80 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه أمس، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 74 دولاراً. وقال معهد البترول الأمريكي، إن المخزونات على مستوى البلاد، انخفضت بنحو 7 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بما في ذلك الانخفاض في مركز “كوشينغ” بولاية أوكلاهوما، ومن المقرر صدور الأرقام الرسمية في وقت لاحق من اليوم.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، نصحت مجموعة تجارية إن الولايات المتحدة، السفن التي تعبر البحر الأحمر بتوخي الحذر، فيما تأتي مخزونات الخام الأمريكية، بعد انخفاض المخزونات في 3 من الأسابيع الأربعة الماضية، ووسط اضطرابات ناجمة عن موجة من الطقس البارد. وأدت ظروف التجميد إلى تقليص الإمدادات من حفارات الصخر الزيتي في حوض “باكن”، كما أعاقت عمليات التكرير.