شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 12174 نقطة، وبتداولات بلغت، 7.051 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 241.432 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 11.013 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 157 شركة ارتفعت أسهم 157 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 55، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سمو، وتوبي، والباحة، وطيبة، وعناية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، وأديس، والسعودي الألماني الصحية، وأكوا باور، وأيان، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 24961 نقطة، وبتداولات بلغت 25.844 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.183 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.648 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت 22، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.