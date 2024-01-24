شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «ساسكو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 30 يونيو 2024م وتنتهي في 29 يونيو 2028م (أربع سنوات)، والذين سيتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة القادمة الذي سيعلن عن موعد انعقاده لاحقاً.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه يتعين على المرشّح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتشمل الشروط والمعايير: تقديم خطاب موقع موجه إلى لجنة المكافآت والترشيحات يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال نشاط الشركة.
وتتضمن الشروط: تقديم نموذج السيرة الذاتية، وتقديم نسخة موقعة من النموذج الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، فيما يمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
وتشمل الشروط: تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها، وتقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
وتتضمن الشروط: إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين) وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشّح/ـة بما فيها الهاتف والجوال والفاكس والبريد الإلكتروني، وإرفاق صورة شخصية للمرشّح/ـة.
ومن ضمن الشروط: جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشيح باللغة العربية، ويتعين على المرشّح/ـة تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
وشملت الشروط: إذا كان المرشّح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا عدة معلومات.
وتشمل المعلومات: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لإجمالي الاجتماعات، اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ويجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس إدارة الشركة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح/ـة مسؤولية ذلك.
وتتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 62 من لائحة حوكمة الشركات، والتي ذكرت أن من اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات ومسؤولياتها التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لشروط ومعايير الترشيح.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه يتعين على المرشّح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
شروط ومعايير الترشحأضافت أن الشروط والمعايير تتضمن: استيفاء شروط السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة، وألا يشغل العضو المرشّح عضوية أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
وتشمل الشروط والمعايير: تقديم خطاب موقع موجه إلى لجنة المكافآت والترشيحات يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال نشاط الشركة.
وتتضمن الشروط: تقديم نموذج السيرة الذاتية، وتقديم نسخة موقعة من النموذج الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، فيما يمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
وتشمل الشروط: تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها، وتقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
وتتضمن الشروط: إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين) وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشّح/ـة بما فيها الهاتف والجوال والفاكس والبريد الإلكتروني، وإرفاق صورة شخصية للمرشّح/ـة.
ومن ضمن الشروط: جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشيح باللغة العربية، ويتعين على المرشّح/ـة تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
وشملت الشروط: إذا كان المرشّح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا عدة معلومات.
وتشمل المعلومات: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لإجمالي الاجتماعات، اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ويجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس إدارة الشركة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح/ـة مسؤولية ذلك.
وتتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 62 من لائحة حوكمة الشركات، والتي ذكرت أن من اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات ومسؤولياتها التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لشروط ومعايير الترشيح.