شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن»: ترسية مشروع مع «الإسكان» بقيمة 628 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع على شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوسعة مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالرياض بقيمة 628.093 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التوسعةى تقع داخل حرم مقر الوزارة الواقع على تقاطع طريق الملك فهد وطريق الملك عبد الله بمدينة الرياض.

ويشمل تنفيذ المشروع جميع الأعمال الإنشائية والمعمارية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية للمباني A,B وتنسيق الموقع العام حسب وثائق المشروع من مخططات ومواصفات وجداول كميات.