شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد سعر طرح «أفالون فارما» بـ 82 ريالا للسهم الواحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" في السوق الرئيسية سعر الطرح النهائي بـ 82 ريالا للسهم الواحد، فيما بلغت التغطية 138.76 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ووفقا لبيان تداول، قالت الشركة إن عملية بناء سجل الأوامر تمت بنجاح لـ6 ملايين سهم عادي، تمثل 30% من أسهم الشركة.

وبحسب الشركة تبدأ فترة الطرح على المكتتبين الأفراد من يوم الثلاثاء المقبل، وتنتهي يوم الخميس 1 فبراير 2024.

ونوهت الشركة بتخصيص 6 ملايين سهم عادي، للمكتتبين الأفراد كحد أقصى تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.