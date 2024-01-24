شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الشمالية»: 14% ارتفاعا في تكلفة الإنتاج بعد تعديل أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت شركة أسمنت المنطقة الشمالية، الأثر المالي المتوقع من تعديل أسعار بيع منتجات الوقود، بعد استلامها إشعارا من شركة أرامكو في 3 يناير الحالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الأثر المالي المباشر يقدر بارتفاع 14% في تكلفة الإنتاج.
وأضافت أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الأثر المالي المباشر يقدر بارتفاع 14% في تكلفة الإنتاج.
وأضافت أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.