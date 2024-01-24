الاقتصاد

«أسمنت الشمالية»: 14% ارتفاعا في تكلفة الإنتاج بعد تعديل أسعار الوقود

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حددت شركة أسمنت المنطقة الشمالية، الأثر المالي المتوقع من تعديل أسعار بيع منتجات الوقود، بعد استلامها إشعارا من شركة أرامكو في 3 يناير الحالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الأثر المالي المباشر يقدر بارتفاع 14% في تكلفة الإنتاج.
وأضافت أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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