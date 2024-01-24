شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوف»: 10 % ارتفاعا في تكلفة الإنتاج بعد تعديل أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت شركة الجوف الزراعية الأثر المالي المتوقع بعد استلامها إشعارا بتعديل أسعار منتجات الوقود.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الأثر المالي المباشر يقدر بارتفاع في تكلفة الإنتاج بنسبة 10%، ومن المتوقع أن يظهر هذا الأثر ابتداء من الربع الأول من 2024.

ونوهت الشركة بأنها مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، واستثمارها في ابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشارت إلى أنها مازالت مستمرة في العمل على استخراج جميع التصاريح اللازمة من الجهات المعنية للبدء في مشروع الطاقة الشمسية والذي تم الإعلان عنه سابقاً، والذي سيساعد مستقبلاً في تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة.