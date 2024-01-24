شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الرويس رئيسا للجنة المراجعة بـ«السعودية للكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في جلسته التي عقدت بتاريخ 23-01-2024م تشكيل لجنة المراجعة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضم اللجنة كلا من: خالد الرويس رئيسا، ود. عمرو كردي نائبا للرئيس، وعضوية كل من وليد شكري، ود. محمد بن عويض، وفواز الفواز. خالد الرويس أضافت أن خالد الرويس حاصل على بكالوريوس في المحاسبة في عام 1984، وحاصل على عضوية معهد المحاسبين الأمريكيين (AICPA) عام 1990، بدأ العمل في قسم الرقابة البنكية بمؤسسة النقد العربي السعودي من عام 1984 حتى 1995، أعقب ذلك توليه منصب مدير التمويل في الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك من 1996 حتى 2002.

وفي عام 2002، انتقل إلى شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، حيث شغل منصب مدير الخزينة لمدة ستة أعوام. مهاراته القيادية والاستراتيجية أهلته ليصبح المدير التنفيذي ونائب الرئيس للاستراتيجية والتخطيط في الفترة من 2008 إلى 2011.

واستمر في تقلد المناصب القيادية العليا، فأصبح نائب الرئيس للشؤون المالية والرئيس المالي في الفترة من 2011 إلى 2016، ومن ثم نائب الرئيس الأعلى للفوسفات حتى عام 2018.

كما استمرت مسيرته المهنية بالإنجازات التي تجسد الخبرة العميقة والرؤية الاستراتيجية في مجال المالية والإدارة، وعضوية العديد من لجان المراجعة والمخاطر ومجالس الإدارة. وليد شكري وأوضحت أن وليد شكري حاصل على بكالوريوس في الإدارة الصناعية تخصص محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1989. وشهادة المحاسب المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام 1992، وكذلك من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين في عام 1994.

وشغل منصب شريك رئيسي سابق في برايس وتر هاوس كوبرز السعودية من الفترة 2008 إلى 2010، وقد كان جزءًا من الفريق القيادي للشرق الأوسط في الفترة من 2006 إلى 2009. كما تقلد منصب شريك إداري سابق في الفترة من 2006 إلى 2008 داخل نفس الشركة.

كما استمرت مسيرته المهنية بالإنجازات التي تجسد الخبرة العميقة والرؤية الاستراتيجية في مجال المالية والإدارة، وعضوية العديد من لجان المراجعة والمخاطر ومجالس الإدارة. محمد بن عويض وأفادت بأن محمد بن عويض حاصل على شهادة الدكتوراه في مجال الهندسة الكهربائية وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1981 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتوج تعليمه العالي بماجستير ودكتوراه في نفس التخصص من جامعة الملك سعود في أعوام 1989 و1998 على التوالي.

وبدأ العمل في الدار السعودية للاستشارات الهندسية كمهندس مشروع من عام 1981 حتى 1983. بعدها، انتقل للعمل في الشركة السعودية للكهرباء، حيث تدرج في مناصب مختلفة مكنته في النهاية من شغل منصب رئيس قطاع الشبكة المترابطة، وذلك في الفترة ما بين 1983 و2011.

من 2001 حتى 2015، تقلد مهام عدة في الشركة السعودية لنقل الكهرباء، حيث بدأ كنائب الرئيس للصيانة وصولاً إلى منصب الرئيس التنفيذي، كما تولى منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة نظم التحكم القابضة في عام 2016، مواصلاً بذلك إسهاماته القيمة في صناعة الطاقة وهندسة الكهرباء. فواز الفواز ولفتت إلى أن فواز الفواز حاصل على شهادة البكالوريوس في المالية والمحاسبة عام 1983 من "جامعة الملك سعود"، وأتم عدد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة والقيادة والاستراتيجيات المالية للشركات والرقابة المالية وحوكمة الشركات والخدمات المشتركة وإدارة الائتمان والمخاطر.

وشغل العديد من المناصب منها نائب الرئيس التنفيذي للمالية في "شركة التصنيع الوطنية ونائب الرئيس التنفيذي المكلّف للأعمال المساندة في الشركة ذاتها، ورئيس مجلس إدارة "الشركة السعودية لحامض الإكريليك"، وشركة الخطوط السعودية للشحن الجوي "كارجو"، وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية "سال"، ومنصب في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، كنائب الرئيس التنفيذي للمالية بين 2011 و2015، ومدير عام المالية بين 2005 و2010، ومدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بين 2000 و2004، ومساعد نائب الرئيس للمالية في "شركة سابك للتسويق" بين 1996 و1999، كما تولى العديد من عضويات مجالس الإدارة واللجان. عمرو كردي وذكرت أن عمرو كردي حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقلد العديد من المناصب ومنها الرئيس التنفيذي للمالية - شركة التعاونية للتأمين، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للأعمال في الشركة السعودية للاستثمار الصناعي، وكذلك الرئيس التنفيذي للمالية في شركة أميانتيت العربية السعودية، ولديه العديد من الخبرات في الأعمال المالية والمحاسبية، وعضوية العديد من مجالس إدارة الشركات ولجان المراجعة.