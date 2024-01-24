“الصادرات السعودية” تعقد اجتماعات مع أكثر من 20 حساباً إستراتيجياً جديداً في عدد من مدن المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، -انطلاقًا من دورها في تطوير القدرات التصديرية لدى المنشآت الوطنية وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية-، اجتماعات عدة مع أكثر من عشرين حساباً إستراتيجياً جديداً في كلٍ من الرياض والدمام وجدة؛ بهدف بناء خطة حساب إستراتيجي لعام 2024م وذلك خلال الفترة من 14 – 18 يناير الجاري.

وتعد خدمة إدارة الحسابات الإستراتيجية أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة التي تهدف إلى توجيه الدعم لمجموعة مُنتقاة من العملاء ذوي الأولوية من خلال تقديم الخدمات النوعية لهم, حيث تسهم هذه الخدمة في تعزيز نمو الصادرات غير النفطية من خلال الدعم والمتابعة المستمرة للشركات ذات المؤهلات التصديرية العالية وحجم التصدير الضخم, إلى جانب إيجاد المبادرات والخدمات المناسبة حسب حاجاتهم ومتطلباتهم بناءً على التعامل المباشر والمستمر معهم، الأمر الذي يكفل التطوير المستدام لبيئة التصدير.

وتنوعت قطاعات الحسابات الإستراتيجية التي تمت زيارتها ومجالاتها بين قطاع الأغذية كشركة نقوا وعافية وباطوق والوطنية للبسكويت وباينهيل وفونتيرا، وشركات قطاع البتروكيماويات مثل شركة الفارابي وميثانول, إلى جانب شركات قطاع التعبئة والتغليف ومنها شركة العربية للزجاج وكراون وسابن وجلف باك والمتحدة وماتكس, بالإضافة إلى شركات قطاع المنتجات الاستهلاكية كشركة البراك للبلاستيك والزامل للمكيفات، وشركات قطاع الأدوية كالجزيرة الدوائية وأفالون فارما وشركة لازوردي من قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة.

مما يذكر أن “الصادرات السعودية” تسعى لتمكين ودعم المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الدولية. وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.