لمدة شهر.. وزارة التموين تعلن موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024

الشارقة - اميمة ياسر - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، اعتبارا من يوم 5 فبراير المقبل ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 ، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية