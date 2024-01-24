الاقتصاد

ارتفاع جديد للدولار في السوق السوداء

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الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء، بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليقفز إلى 63 جنيها مقارنة بنحو 60 و61 جنيها في تعاملات يوم الاثنين الماضي لتتسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بأكثر من 100%، بحسب موقع "مصراوي".

كان الدولار في السوق السوداء سجل ارتفاعا مفاجئا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة بنحو 9 جنيهات ليتجاوز 60 جنيها بنهاية تعاملا يوم الخميس قبل أن يواصل الزيادة في تعاملات يوم الجمعة إلى مستوى 63 و64 جنيها.

ويتداول الدولار داخل القطاع المصرفي خلال تعاملات اليوم قرب 31 جنيها لكل دولار وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي، بعد أن ارتفع بنحو 96% رسميا خلال آخر عامين على 3 موجات مع عودة مصر لتحرير سعر الصرف

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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